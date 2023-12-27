Невозможно найти ни одну заправочную станцию: депутат рассказала о проблеме сельчан в Карагандинской области

Депутат Мажилиса Каракат Абден обратилась к акиму Карагандинской области Ермагамбету Булекпаеву с "криком души" жителей Нуринского района, передаёт BaigeNews.kz.

Депутат Мажилиса Каракат Абден попросила акима Карагандинской области Ермагамбета Булекпаева обратить внимание на проблемы жителей Нуринского района и провести переговоры с крупными предприятиями-перевозчиками горюче-смазочных материалов.

Она рассказала, что из-за закрытия станции по обеспечению горюче-смазочными материалами в селе Баршын жители района испытывают проблемы с газом.

"Ранее функционировавшая автозаправка вдоль областной трассы Куланотпес-Баршин-Шубарколь, протяженностью 200 километров, в настоящее время находится в состоянии бездействия. По дороге до села Баршын, расположенного в 350 километрах от Караганды невозможно найти ни одну заправочную станцию. Население, которое на протяжении четырёх-пяти лет не имеет возможности доступа к горюче-смазочным материалам, выразило свое недовольство" - сказала депутат.

По её словам, для покупки продуктов питания жители вынуждены ежедневно отправляться в районный центр. Кроме того, люди запасаются газовыми баллонами.