"Невозможно игнорировать" – эксперты о значении Организации тюркских государств

В столице Кыргызстана Бишкеке завершился саммит Организации тюркских государств (ОТГ). На встрече глав государств были озвучены решения и предложения, необходимые для дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества между странами, входящими в организацию. Корреспондент BaigeNews.kz узнал у политологов, какое значение с точки зрения геополитики имеет прошедшая встреча на высшем уровне.

Темой саммита в Бишкеке стало усиление тюркского мира через экономическую интеграцию, устойчивое развитие, цифровое будущее и безопасность для всех. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что эти постулаты отвечают интересам всех государств, входящих в ОТГ. Отдельно был сделан акцент на инициативе о создании Тюркского инвестиционного фонда и Совета центральных банков.

Казахстанский политолог Ануар Бахитханов полагает, что такие саммиты, как в рамках ОТГ, часто приводят к углублению экономического сотрудничества, реализации совместных инфраструктурных и транспортных проектов, а также к укреплению культурных и образовательных связей между странами.

"Я ожидаю, что в будущем результаты саммита в Бишкеке будут видны в виде конкретных инициатив, направленных на развитие транспортно-логистических коридоров, усиление экономической интеграции через зоны свободной торговли, а также активизацию взаимных инвестиций. В долгосрочной перспективе эти усилия могут способствовать укреплению коллективного голоса тюркских стран на международной арене и созданию стабильного пространства для взаимовыгодного сотрудничества", – сказал Бахитханов.

Другой казахстанский политолог Талгат Калиев убеждён, что нынешний саммит ОТГ особенный, поскольку венчает председательство Казахстана в данной организации, которая в этом году отмечает своё 15-летие.

"ОТГ является одной из наиболее динамичных организаций, которая имеет очень высокий уровень содержательности, хороших практических инструментов, в его рамках функционируют целый ряд межгосударственных объединений и институтов. Это и тюркская академия как мозговой центр, и различного рода проекты. Сейчас вот принято решение о формировании единого информационного пространства через взаимное вещание телеканалов в кабельных сетях. То есть каждый саммит завершается новым решением, которое нацелено на дальнейшее сближение", – сказал Талгат Калиев.

Стоит также упомянуть, что на саммите в Бишкеке было объявлено о том, что принят единый тюркский алфавит. Данная идея была выдвинута президентом Токаевым во время астанинского саммита, и сегодня этот алфавит уже принят. Такое положение дел, по словам политолога, свидетельствует о том, что все решения в рамках ОТГ реализуются достаточно быстро и последовательно.

"В рамках ОТГ страны-участницы представляют собой единое большое пространство, которое и географически заметно, его невозможно игнорировать. Через нас проходят основные транзитные потоки – как через Транскаспийский транспортный коридор или Средний коридор, так и через Босфор в турецких водах. Консолидированная позиция звучит гораздо убедительнее и имеет гораздо больший вес на мировой арене. Я думаю, сейчас в условиях резкого роста турбулентности во всём мире объединение тюркских стран в экономическом и культурном формате, в выработке согласованных внешнеполитических позиций будет однозначно повышать субъектность каждой страны в отдельности и одновременно будет приносить хороший экономический эффект каждой стране", – заключил Талгат Калиев.

Политолог, директор Центра экспертных инициатив "Ой Ордо" Игорь Шестаков подчеркнул, что между странами, входящими в ОТГ, имеются тесные взаимосвязи и стратегическое партнёрство, наращиваются в двустороннем и многостороннем формате связи. И встречи руководителей стран в рамках ОТГ, по словам политолога, являются дополнительной и важной коммуникационной площадкой. А вот в плане геополитики, по словам Шестакова, странам необходимо договориться по ряду важных моментов.

"Несмотря на то, что сама организация появилась 15 лет назад, изначально называясь Тюркским советом, тон по-прежнему задаёт Турция. Неслучайно предвыборная программа президента Турции Эрдогана, которая отвечала за внешнюю политику, называлась "Век Турции" и в общем-то стала одной из основ деятельности этой организации за последние два года. Именно за последние два года усилилась динамика в деятельности ОТГ, появились конкретные проекты, предложения. Прежде всего, речь может идти об инвестиционном фонде, который был утверждён странами-участницами, его объём составляет 500 млн долларов. Сумма, конечно, не грандиозная для реализации таких глобальных инфраструктурных проектов в рамках ОТГ, но с чего-то надо начинать. Кроме того, ещё одним моментом встречи в Бишкеке является создание ассоциации национальных банков страны, которая, видимо, будет оказывать содействие в том числе в наращивании торгово-экономического сотрудничества", – сказал политолог Игорь Шестаков.

По словам эксперта, в числе ключевых проектов в рамках ОТГ – транскаспийская магистраль, востребованность которой для поставок товаров из Азии в Европу и обратно возросла в связи с санкциями в отношении России.

Поэтому эксперт считает, что взаимодействие транспортных структур особенно важно, тем более, что страны имеют опыт сотрудничества в транспортно-транзитной сфере. Он обратил внимание на то, что будущее ОТГ во многом зависит от того, насколько эффективно и быстро будут привлекаться внешние инвестиции.

"Как я говорил, идеологическая повестка формируется в основном в Анкаре, поэтому всё-таки для успешного развития любой организации важен консенсус. А также то, насколько Анкара будет готова пойти на компромиссы и консенсус, если что-то будет не в интересах Центральной Азии", – отметил эксперт.

Айгерим Абдрашитова, главный эксперт Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК, подчеркнула, что такие саммиты направлены, в первую очередь, на усиление связей на региональном уровне.

"События на Ближнем Востоке и в соседних странах вновь доказывают, насколько шатким может быть мир. В этом ключе на первый план выходит важность мирного урегулирования актуальных вопросов. Страны ОТГ состоят в разных международных организациях – ООН, НАТО, ШОС, ЕАЭС и т.д. Это подталкивает государства находить баланс и координировать свои действия по решению общих проблем. Актуальными остаются угрозы терроризма и экстремизма. Для принятия превентивных мер участники наращивают сотрудничество в области обороны и безопасности. Также укрепление сотрудничества между странами-участницами ОТГ способствует снятию барьеров, например, в торговле, упрощению таможенных процедур для обеспечения беспрепятственных перевозок. Эти действия направлены на формирование тюркского мира как важного игрока на глобальных торговых путях. Совместными усилиями развивается проект Средний коридор или Транскаспийский международный транспортный маршрут, который соединяет наши страны с Китаем, Грузией и Европой. В текущих геополитических реалиях это альтернативный путь, способствующий необходимому торговому обмену между Азией и Европой", – сказала она.

По словам эксперта, в целом в рамках ОТГ ведутся работы по более 35 направлениям. И сотрудничество по каждому из них усиливается из года в год. Эксперты констатируют, что сотрудничество в экономической, денежно-кредитной, финансовой политиках, мероприятия по развитию платёжных систем и финансовых технологий, создание единого информационного пространства, укрепляющее культурные связи, поспособствует формированию чувства единства, что важно для обеспечения стабильности в регионе и сохранения культурного наследия.

Фото: akorda.kz