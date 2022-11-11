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Невнимательный водитель КамАЗа оставил без тепла часть Астаны Сегодня, 18:55
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Невнимательный водитель КамАЗа оставил без тепла часть Астаны

В Астане произошла крупная авария на теплосетях. Из-за прорыва трубы перекрыта улица, без тепла остались абоненты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Аварийную ситуацию создал водитель КамАЗа.

"При перевозке конструкции башенного крана водитель КамАЗа допустил повреждение наружной магистральной трассы теплоснабжения (район Сарыарка, возле улицы Дукенулы, 30). В результате произошёл порыв трубопровода. Оперативно-выездные бригады АО "Астана-Теплотранзит" занимаются локализацией поврежденного участка", - сообщили вакимате.

На время проведения работ улица частично перекрыта. Под отключение попали ряд адмобъектов и жилых домов. Ориентировочное время устранения порыва пять-восемь часов.

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#Астана #авария #теплосети
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:55
232
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