Невесту забрали в суд с собственной свадьбы за долги по алиментам
Медовый месяц женщина проведёт за общественными работами.
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В российской Перми приставы попали на свадьбу должницы, которая выходила замуж, и доставили её в суд прямо с церемонии бракосочетания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ura.news.
Как выяснилось, 34-летняя женщина лишена родительских прав. По решению суда она обязана выплачивать половину своих доходов на содержание четверых сыновей. Однако больше двух лет мать не исполняет свои обязанности, официально не трудоустроена, имущества и денег на счетах не имеет.
Судебные приставы узнали дату свадьбы в ЗАГСе и пришли на торжество. Пристав поздравил невесту со вступлением в брак, а затем составил в отношении нее протокол об административном правонарушении по статье о неуплате алиментов на собственных детей.
"Сразу же после бракосочетания женщину доставили в суд из-за задолженности по алиментам в размере более 850 тысяч рублей. Суд назначил ей 30 часов обязательных работ, так что медовый месяц женщина проведет с пользой для общества", — сообщили в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю.
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