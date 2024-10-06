Невестка из Тайланда и пенсионер-нефтяник: кто в Актау пришёл на референдум

С утра на участках голосования в Актау настоящий ажиотаж. Жители города решили не оставаться в стороне в вопросе будущего страны. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с актаусцами о том, что они думают о строительстве АЭС в Казахстане.

Одним из первых на участок голосования №252 пришел Сарсенбай Отеген. 84-летний пенсионер, несмотря на солидный возраст, выглядел бодрее всех. Он отметился у столика регистрации, затем неспешно отправился в кабинку, где за шторкой сделал важный выбор – за или против строительства АЭС.

Сарсенбай-ата всю жизнь проработал в нефтяной сфере. Для Мангистауской области это привычное дело, тут каждая вторая семья так или иначе связана с нефтяной отраслью. В 2003 году Сарсенбай Отеген вышел на заслуженный отдых, и сейчас вместе с супругой они воспитывают внуков. Их, кстати, у дедушки рекордное количество – 75 внуков. На здоровье мужчина не жалуется и пенсией своей доволен – получает он, кстати, 230 тысяч тенге в месяц.

"Я пришёл сегодня отдать свой голос за строительство атомной электростанции. Она нужна стране. Иначе как мы сможем без электричества в будущем? Поэтому сегодня это важное дело для нас всех – позаботиться о будущем поколении", – говорит Сарсенбай Отеген.

На участок голосования, расположенном в Halyk Arena, пришла молодая супружеская пара, которая вызвала неподдельный интерес у присутствующих. Девушка из Таиланда недавно вышла замуж за актауского парня. И сегодня они пришли проголосовать. Суфафон Хонгчетхем, так зовут тайландскую келин, решила сегодня поддержать мужа. Она сама пока проголосовать не может, так как не успела ещё получить гражданство Казахстана. Суфафон переехала в Актау в апреле 2024 года и уже успела познакомиться с казахскими национальными традициями и обычаями.

"Я была удивлена, когда узнала, что здесь невестка должна кланяться старшим родственникам мужа. Но я с большой радостью соблюдаю этот обычай, так как уважаю семью своего супруга. Мне очень нравится в Актау, здесь тепло, и люди очень приветливые", – призналась девушка.

С мужем Суфафон Хонгчетхем познакомилась в социальной сети. Казахский жених влюбился в неё без памяти и полетел в Тайланд, чтобы забрать возлюбленную с собой.

В день референдума в Актау постарались и с развлекательной программой. На участках голосования расположились сельскохозяйственные ярмарки, где по ценам ниже рыночных можно было приобрести овощи и фрукты. А актёры мангистауского областного музыкально-драматического театра пришли голосовать в костюмах алашординцев Ахмета Байтурсынова, Миржакипа Дулатова и Алихана Бокейханова. Дело в том, что сегодня, в день референдума, у артистов запланирован спектакль в театре, поэтому они решили не терять времени даром и пришли на участки голосования в сценических образах.

В районах Мангистауской области сегодня было не менее интересно. В городе Жанаозен молодёжь приехала на избирательный участок в телеге с сеном. А в Актау были и те, кто пришёл голосовать в костюмах любимых персонажей из мульфильмов.