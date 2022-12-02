Неустойчивый характер погоды прогнозируют синоптики в выходные в Казахстане

Фото: pixabay.com

Прогноз погоды на ближайшие выходные в Казахстане представили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части республики с прохождением атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, выпадет снег.

"Лишь на западе страны погода преимущественно без осадков. На северо-западе, севере, востоке и в центре республики ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке – туман", - говорится в сообщении.

Ночью на западе температура воздуха 10-22 градуса мороза, на юго-западе минус 3-15 градусов, на северо-западе и севере минус 20-30 градусов.

В центральных регионах ожидается похолодание до минус 20-30 градусов, на востоке страны - 25-34 градуса мороза. На юге, юго-востоке республики - минус 5-15 градусов, в горных районах - минус 15-20 градусов.