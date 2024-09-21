Неустойчивый характер погоды обещают казахстанцам в воскресенье

По прогнозам "Казгидромета", по республике сохранится неустойчивый характер погоды, на большей части страны пройдут дожди, на юге, юго-востоке с грозами. На западе, севере, в центре Казахстана ожидается погода без осадков. По РК ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в горных районах юго-востока в ночные и утренние часы – туман, передаёт BaigeNews.kz.

В Актюбинской, Карагандинской областях, на востоке области Улытау, на западе области Жетысу, на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе Кызылординской, на юго-западе, юго-востоке Жамбылской, на западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской, на юге, в центре Костанайской, на западе, в центре Алматинской областей сохранится, на востоке области Абай ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Западно-Казахстанской областях, в области Улытау, на юге области Абай, на севере, в центре области Жетысу, на западе, востоке Карагандинской, на юге Актюбинской, на севере Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

22 сентября днём в Туркестанской области на западе, юге, в горных районах ожидается гроза. Ветер северо-восточный в горных районах области 15-20 м/с.

В Актюбинской области ожидается ветер юго-западный, западный днем на севере области порывы 15-20 м/с.

В Астане ветер юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на востоке, юге Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20, на западе, севере области порывы 23 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

В области Абай ожидается ветер восточный, юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, в центре области 15-18 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается туман. 22-23 сентября днем в горных районах области гроза. 22-23 сентября ветер северо-западный в горных районах области 15-20 м/с.

Ночью и утром на севере Костанайской области ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ветер юго-западный, западный днем на севере, северо-востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске ветер юго-западный, западный днем порывы 18 м/с.

Днём на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20, днем в районе Алакольских озер 23-28 м/с.

22 сентября в Павлодарской области ожидается ветер юго-западный днем на западе, севере 15-20 м/с.