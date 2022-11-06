Неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник

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На большей части страны пройдут осадки, ожидается туман.

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на 7 ноября в 11 регионах республики, Алматы и Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz.

На всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на юге страны ожидается сильный дождь. По республике синоптики прогнозируют туман, усиление ветра, на севере — с низовой метелью, на севере, востоке, в центре – гололёд.

Утром и днём на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области — сильный дождь.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днём 0-2 градуса мороза.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 4-6, днём 13-15 тепла.

Ночью и утром на юге, в центре и в горных районах Алматинской области ожидаются туман, в конце дня на юге и в центре области ветер юго-западный с порывами 15-20 метров в секунду. В Конаеве ночью и утром синоптики прогнозируют туман.

В Шымкенте облачно, дождь, утром и днём временами сильный. Ветер юго-западный, западный 8-13, утром и днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днём 8-10 градусов тепла.

Днём 7 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, востоке области гололёд, низовая метель. Ветер западный ночью на севере, востоке области, днём на юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днём прогнозируют снег, гололёд. Ветер западный, ночью с порывами 15-20 метров в секунду.

Синоптики обещают туман 7 ноября на севере Кызылординской области; ночью и утром на севере, востоке Актюбинской области; на западе, севере Западно-Казахстанской области, ночью и утром в Уральске; в центре и горных районах Жетысуской области и ночью в Талдыкоргане; на севере Павлодарской области.

На севере, юге Улытауской области, а также востоке Карагандинской области ожидаются туман и гололёд.

7-8 ноября на юго-западе, севере Жамбылской области ожидается сильный дождь, в горных районах сильные осадки: дождь и снег. Ночью и утром 7-8 ноября в горных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду. Днём 7 ноября и 8 ноября порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе ночью и утром 7-8 ноября ожидается туман. Днём 7-8 ноября юго-западный ветер, порывы 15-20 метров в секунду.