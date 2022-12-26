Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

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Синоптики "Казгидромета" сообщили о том, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток, передаёт BaigeNews.kz.

По их данным, в ближайшие трое суток на большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег, на юге, юго-западе страны осадки в виде дождя и снега, низовая метель, на юге, юго-западе – гололёд.