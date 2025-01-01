По прогнозам "Казгидромета" в Казахстан дошли отголоски циклона с районов Скандинавского полуострава, в результате в стране 2 января ожидается неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz.

На севере, северо-западе, в центре страны прогнозируется снег, днём на севере, востоке Восточно-Казахстанской области – сильный снег, на юго-востоке, востоке, юге, западе страны – осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской, на севере, востоке Акмолинской области ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

В ряде регионов страны объявлено штормовое предупреждение.

В Астане 2 января ожидаются снег, метель, гололед, туман. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с, ночью и утром временами 25 м/с.

В Акмолинской области метель, туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На юге Карагандинской области и Караганде ожидаются метель, гололед и туман. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

Ночью в области Улытау ожидается метель. На западе, севере, юге области туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с, временами 23 м/с. В Жезказгане ночью ожидается метель. Ветер юго-западный, ночью временами порывы 15-20 м/с.

В центре, на севере, востоке Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный ночью и утром на севере области 15-20 м/с. В Кызылорде временами ожидаются гололед, туман.

Ночью в центре, на юге, востоке, днем на западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на западе, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный ночью на юге, востоке, днем на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23 м/с. В Актобе днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный, южный днем порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге, востоке области туман. Ветер западный, юго-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Атырау ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, юго-западный днем порывы 15-18 м/с.

В Семее и Усть-Каменогорске днем ожидаются осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.