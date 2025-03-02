По прогнозам "Казгидромета", 3 марта на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода. Ожидается снег, на юге страны возможны осадки в виде дождя и снега, передаёт BaigeNews.kz.

В республике прогнозируются туман, гололед, метель на северо-западе, юго-востоке и в центре, усиление ветра на юге, юго-востоке, востоке и в центре. В ряде регионов страны и столице объявлено штормовое предупреждение.

В Астане ночью и утром ожидается туман.

В Акмолинской области на востоке прогнозируется туман.

В Карагандинской области ночью на западе ожидается небольшой снег, днем на западе, севере и юге - снег и метель. Ночью и утром на западе, севере и востоке - туман. Ветер юго-западный, западный, днем на юге области порывы 54-65 километров в час.

В Ұлытау на севере, востоке и юге ожидаются снег и метель, ночью и утром на западе - туман. В Жезказгане ожидаются снег и метель.

В Атырауской области на севере, юге и западе прогнозируется туман. В городе Атырау временами ожидается туман.

В Мангистауской области ночью на западе, северо-востоке и в центре, днем на северо-востоке ожидаются снег и гололед. На западе, северо-востоке и в центре прогнозируются метель и туман. Ветер северный, северо-западный, ночью на западе и в центре - 54-72 километра в час. Ночью на северо-востоке сохранятся морозы до минус 20-22 градусов. В Актау ночью ожидаются снег и метель, на дорогах гололедица.

В Актюбинской области на северо-западе, востоке и в центре прогнозируется туман.

В Западно-Казахстанской области на западе, юге и востоке ожидается туман. В городе Уральск ночью и утром прогнозируется туман.

В Северо-Казахстанской области на западе и юге ожидается туман.

В Кызылординской области ночью на севере, востоке и в центре ожидается снег, днем возможны осадки. На севере, востоке и в центре прогнозируются туман, гололед и метель. Ветер юго-западный, днем в центре и на востоке порывы 54-72 километра в час. В городе Кызылорда ночью ожидается снег, днем - осадки (дождь и снег). Временами прогнозируются туман, гололед и метель. Ветер юго-западный, днем порывы 54-72 километра в час.

В Жетісу ночью и утром на западе и в центре области, а также в горных районах прогнозируется туман. Ветер северо-восточный, на востоке и в центре и в горных районах порывы 54-82 километра в час. В Талдыкоргане ночью и утром временами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем порывы 54-72 километра в час.

В Павлодарской области ночью и утром на юге прогнозируется туман.

В Туркестанской области ожидаются осадки, гололед, ночью и утром на юге и в горных районах - сильные осадки (дождь и снег). На западе, юге и в горных районах прогнозируется туман. Ветер юго-западный, на севере, западе и юге, а также в горных районах порывы 54-72 километра в час, днем на горных перевалах порывы 82-101 километр в час.

В Шымкенте ожидаются осадки, гололед и туман, ночью и утром сильные осадки (дождь и снег). Ветер юго-западный, порывы 54-72 километра в час. В Туркестане временами ожидаются осадки (дождь и снег), гололед и туман. Ветер юго-западный, порывы 54-72 километра в час.

В Восточно-Казахстанской области на севере, юге и востоке прогнозируется туман. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман.

В Абай на севере, юге и в центре ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный, утром и днем на юго-западе порывы 54-72 километра в час.

В Костанайской области на западе, севере и юге прогнозируются снег и метель. На западе, севере и востоке ожидается туман.

В Алматинской области днем на юге и в горных районах временами ожидаются сильные осадки (дождь и снег). На юге и в горных районах временами прогнозируются туман и гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный, на юге и востоке, а также в горных районах порывы 54-72 километра в час, днем на севере и востоке порывы 82-101 километр в час.

В Алматы временами прогнозируются туман и гололедица на дорогах. В Конаеве ночью и утром ожидаются туман и гололедица на дорогах. Ветер северо-восточный, днем порывы 54-72 километра в час.