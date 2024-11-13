"Неудавшуюся" черную дыру нашли в галактике Андромеды

Астрономы раскрыли возможную причину исчезновения сверхмассивной звезды M31-2014-DS1, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv. Ее масса в 20 раз превышала массу Солнца, и она находилась в галактике Андромеды на расстоянии 2,5 млн световых лет от нас.

В 2014 году звезда ярко вспыхнула. Но с 2016 по 2023 годы она теряла яркость, и в конечном итоге ученые уже не смогли обнаружить ее даже с помощью телескопов.

Обычно разрушение звезд сопровождается вспышками сверхновых, но в данном случае астрономы не увидели никаких признаков такого явления. Они предположили, что это – один из первых в истории примеров звездного коллапса, известного как "неудавшаяся сверхновая", сообщает arXiv.

Известно, что в недрах звезд происходит ядерный синтез, который превращает водород в гелий и высвобождает огромное количество энергии. Когда запасы водородного топлива иссякают, звезды быстро коллапсируют.

Светила, масса которых в восемь и более раз превышает массу Солнца, производят взрыв сверхновой, после чего образуется либо черная дыра, либо нейтронная звезда. Но в случае с M31-2014-DS1 события прошли по необычному сценарию.

Астрономы пришли к выводу, что массивная звезда превратилась в черную дыру прежде, чем успела выбросить наружу вещество. Примерно 98% массы звезды разрушилось, и осталась черная дыра массой около 6,5 солнечных масс. Чтобы подтвердить эту теорию, ученые намерены выявить рентгеновское излучение от объекта.