Неучтенный спирт продавал завод подпольным производителям суррогата в Шымкенте

Факт осуществления незаконной предпринимательской деятельности по производству неучтенного спирта в объеме более 81 тонны выявлен Агентством по финансовому мониторингу в ходе проверки деятельности спиртзавода г.Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Неучтенный спирт реализовывали лицам, занимающимся подпольной деятельностью по производству суррогатной алкогольной продукции.

"В рамках исполнения плана по противодействию теневой экономике установлены обстоятельства незаконной отгрузки неучтенного спирта в праздничные и выходные дни (суббота и воскресенье), что повлекло нарушение Правила хранения и реализации этилового спирта (приказ МФ РК от 20.02.2015г. "Об утверждении Правил хранения и реализации (отгрузки, приемки) этилового спирта")", - говорится в сообщении.

Также по сообщению АФМ, с целью ухода от уголовной ответственности изобличена руководитель данного спиртзавода, которая предлагала должностному лицу Департамента АФМ по г.Шымкент взятку в сумме 20 000 долларов США единоразово и 1 000 000 тенге ежемесячно, за общее покровительство, связанной с незаконной реализацией спирта и не привлечения к уголовной ответственности.



С санкции суда подозреваемая заключена под стражу.