Нецелевое использование субсидий на десятки миллионов тенге выявили в ЗКО

Прокуроры в Чингирлауском районе Западно-Казахстанской области проанализировали соблюдение законности при предоставлении субсидий. Они выявили факты нецелевого использования бюджетных средств на более чем 20 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры региона.

"Так, к примеру, 25.12.2021 г. фермерское хозяйство подало заявку на покупку 442 племенных овец и получило субсидии на общую сумму 6 630 000 тенге. В ходе анализа установлено, что в течение одного года указанный скот был списан из базы данных идентификации сельскохозяйственных животных. Тогда как в соответствии с Правилами субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства, утвержденных приказом министра сельского хозяйства от 15.03.2019 г., обеспечивается сохранность заявленного маточного поголовья (за исключением зоотехнической нормы выбытия) в течение года. В результате государству был причинен материальный ущерб в размере 6 630 000 тенге", - проинформировали в прокуратуре ЗКО.

По фактам нарушения законодательства в адрес уполномоченного органа внесен соответствующий акт надзора.

"По представлению прокуратуры государству возвращено 14,7 млн тенге, остальная сумма взыскивается в порядке исполнительного производства", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что житель Туркестанской области с помощью фиктивных документов получил субсидии на 203 млн тенге.