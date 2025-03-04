Прокуратура Сырымского района Западно-Казахстанской области провела анализ соблюдения законности при предоставлении субсидий и обнаружила грубые нарушения в использовании бюджетных средств, передаёт BaigeNews.kz. В результате проверки было установлено, что на сумму около 12 млн тенге произошло нецелевое использование средств, выделенных на сельское хозяйство.

Списано 1 154 головы сельскохозяйственных животных, получивших субсидии в 2023 году, что привело к значительному материальному ущербу. Одним из ярких примеров стало нарушение со стороны сельскохозяйственного производственного кооператива, который в мае 2023 года приобрел 383 головы племенного крупного рогатого скота и получил субсидии на сумму 3 830 000 тенге, но впоследствии эти животные были списаны из базы данных в течение года.

Согласно законодательству, заявленное маточное поголовье должно сохраняться в течение года, за исключением природных выбытия, что не было выполнено.

В результате государству был причинен материальный ущерб на сумму 11 935 000 тенге. На основании выявленных нарушений в адрес уполномоченного органа внесен акт надзора, и дело находится на стадии рассмотрения.