Нетрезвый пассажир устроил дебош во время полета

Сотрудниками линейного отдела полиции в аэропорту города Астаны установлен и задержан 34-летний пассажир авиарейса сообщением "Новосибирск - Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции на транспорте.

"При проверке установлено, что мужчина во время полета находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес сотрудников авиакомпании, вел себя агрессивно, на замечания бортпроводников не реагировал", - говорится в сообщении полиции.

Кроме того, в ходе выяснения обстоятельств мужчина не выполнял законные требования представителей власти. Несмотря на сопротивление, правонарушитель был задержан и доставлен в комнату полиции.

К слову, задержанный привлечен к административной ответственности сразу по четырем статьям КоАП: за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, за мелкое хулиганство, за неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительного органа, за нарушение правил поведения на воздушном судне с наложением штрафа в размере 8 МРП.

Материалы по мелкому хулиганству и неповиновению направлены в суд для принятия процессуального решения.