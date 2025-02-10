Сотрудники линейного отделения полиции на станции Булаево Северо-Казахстанской области задержали нетрезвого пассажира электропоезда сообщением "Есильколь-Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz.

В ходе проверки установлено, что 53-летний мужчина выражался нецензурной бранью, нарушил покой пассажиров и оказал сопротивление законным требованиям сотрудника правоохранительного органа.

В отношении правонарушителя составлен административный материал за распитие спиртных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство и неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа с наложением штрафа в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Материал по мелкому хулиганству и неповиновению направлен в суд для принятия процессуального решения. По данным статьям правонарушителю грозит административный арест вплоть до пятнадцати суток.

С начала года сотрудниками ДП на транспорте за различные административные правонарушения к административной ответственности привлечено 10 088 человек. В том числе за переход железнодорожных путей в неустановленных местах - 5 563, нарушение антиалкогольного законодательства - 725, приставание в общественных местах - 655, мелкое хулиганство - 66, а также за нарушение запрета курения - 316.