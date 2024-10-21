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Нетрезвый автоинструктор обучал стажёров в Петропавловске

Сегодня, 16:37
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 16:37
Сегодня, 16:37
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Фото: polisia.kz

Нетрезвого автоинструктора выявили случайно в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В последний день проведения ОПМ “Пьяный водитель” патрульные заметили учебный автомобиль Volkswagen golf, стоявший поперёк проезжей части на шоссе Кожаберген жырау — на въезде в Петропавловск, где традиционно высока интенсивность дорожного движения.

Выяснилось, что курсант автошколы не справился с управлением и создал аварийную ситуацию. От 55-летнего автоинструктора, проводившего практическое занятие, исходил запах спиртного. Медосвидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. В отношении инструктора составлен протокол по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.

"Каждая поездка нетрезвого водителя чревата совершением ДТП с тяжкими последствиями. За период ОПМ, проводившегося с 14 по 20 октября, на дорогах области выявлено 32 таких случая. Всего выявлено свыше двух тысяч различных правонарушений на дорогах", — сообщил начальник Управления МПС ДП СКО Алибек Габдуллин.

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