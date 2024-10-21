Нетрезвый автоинструктор обучал стажёров в Петропавловске

Нетрезвого автоинструктора выявили случайно в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В последний день проведения ОПМ “Пьяный водитель” патрульные заметили учебный автомобиль Volkswagen golf, стоявший поперёк проезжей части на шоссе Кожаберген жырау — на въезде в Петропавловск, где традиционно высока интенсивность дорожного движения.

Выяснилось, что курсант автошколы не справился с управлением и создал аварийную ситуацию. От 55-летнего автоинструктора, проводившего практическое занятие, исходил запах спиртного. Медосвидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. В отношении инструктора составлен протокол по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.