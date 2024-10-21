Нетрезвый автоинструктор обучал стажёров в Петропавловске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Нетрезвого автоинструктора выявили случайно в Петропавловске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
В последний день проведения ОПМ “Пьяный водитель” патрульные заметили учебный автомобиль Volkswagen golf, стоявший поперёк проезжей части на шоссе Кожаберген жырау — на въезде в Петропавловск, где традиционно высока интенсивность дорожного движения.
Выяснилось, что курсант автошколы не справился с управлением и создал аварийную ситуацию. От 55-летнего автоинструктора, проводившего практическое занятие, исходил запах спиртного. Медосвидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. В отношении инструктора составлен протокол по статье 608 Кодекса РК об административных правонарушениях.
"Каждая поездка нетрезвого водителя чревата совершением ДТП с тяжкими последствиями. За период ОПМ, проводившегося с 14 по 20 октября, на дорогах области выявлено 32 таких случая. Всего выявлено свыше двух тысяч различных правонарушений на дорогах", — сообщил начальник Управления МПС ДП СКО Алибек Габдуллин.
Самое читаемое
- Нобелевский лауреат высказался о климате, пробках и АЭС в Казахстане
- Беременная седьмым ребёнком казахстанка умерла при странных обстоятельствах
- Сотрудников спецЦОНа осудили в Усть-Каменогорске
- Дочь певицы Успенской рассказала об изнасиловании в клинике
- Дождь, снег, гроза и заморозки: в некоторых регионах объявлено штормовое предупреждение