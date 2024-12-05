Нетрезвых пассажиров оштрафовали за курение в поезде в Таразе

Транспортные полицейские задержали нетрезвых пассажиров поезда, курящих в тамбуре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Во время патрулирования состава, следовавшего по маршруту Туркестан — Павлодар, сотрудники линейного отдела полиции на станции Тараз задержали двух правонарушителей.

При проверке стражи порядка выяснили, что задержанными оказались 21 и 22-летние жители Туркестанской области. Они находились в состоянии алкогольного опьянения и курили сигарету в тамбуре одного из вагонов, при этом не реагируя на замечания поездной бригады.

"Задержанные привлечены к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и за появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также за нарушение запрета на потребление табачных изделий. Их оштрафовали на 20 МРП", - сообщил исполняющий обязанности начальника департамента полиции на транспорте Мадияр Айтуганов.

С начала года транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 6 360 граждан за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, а также 2 234 граждан за нарушение запрета на потребление табачных изделий.





