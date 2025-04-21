В Жезказгане две нетрезвые гражданки оказали сопротивление полицейским, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на областной суд.

По данным суда, инцидент произошёл 9 апреля 2025 года около 03:46. Полицейские попытались доставить нетрезвых гражданок Ж. и К. в центр временной адаптации и детоксикации для прохождения медицинского освидетельствования. Однако они отказались выполнять данные законные требования. Согласно заключению медосвидетельствования, они находились в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.

На суде обе гражданки признали вину, раскаялись. Суд назначил им штраф в размере 30 МРП, а потом посчитал возможным снизить сумму штрафа на 30%. В итоге каждая должна заплатить 82 572 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Сообщалось, что нетрезвую 27-летнюю пассажирку сняли с поезда сообщением Алматы – Актобе на станции Шымкент. Женщина выражалась нецензурной бранью и не реагировала на замечания других пассажиров и проводников. Кроме того, она оказала сопротивление сотрудникам полиции, не подчиняясь их законным требованиям.