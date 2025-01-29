Нетрезвую пассажирку не пустили в самолёт в аэропорту Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Инцидент произошёл во время прохождения предполётного досмотра. 49-летняя жительница города, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурной бранью в адрес сотрудников службы досмотра и не реагировала на замечания.

Женщину задержали и привлекли к административной ответственности сразу по двум статьям КоАП РК - за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения, за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения.

С начала года транспортными полицейскими пресечено порядка 53 факта мелкого хулиганства. За различные административные правонарушения с авиарейсов сняты 54 человека, из них 31 за появление в общественных местах в состоянии опьянения.