Нетрезвую пассажирку сняли с авиарейса в Актобе
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В аэропорту задержана 38-летняя пассажирка авиарейса Актобе - Алматы. Женщина во время посадки в самолёт находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурно в адрес сотрудников авиакомпании и не реагировала на замечания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Правонарушительницу доставили в комнату полиции. В отношении неё составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 5 МРП.
Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения.
Напомним, за мелкое хулиганство Административный кодекс РК предусматривает штраф размере 20 МРП либо арест на срок до 15 суток.
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