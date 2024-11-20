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Нетрезвую пассажирку сняли с авиарейса в Актобе

Сегодня, 19:24
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 19:24
Сегодня, 19:24
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Фото: polisia.kz

В аэропорту задержана 38-летняя пассажирка авиарейса Актобе - Алматы. Женщина во время посадки в самолёт находилась в состоянии алкогольного опьянения, выражалась нецензурно в адрес сотрудников авиакомпании и не реагировала на замечания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Правонарушительницу доставили в комнату полиции. В отношении неё составлен административный протокол за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за мелкое хулиганство с наложением штрафа в размере 5 МРП.

Материал по мелкому хулиганству направлен в суд для принятия процессуального решения.

Напомним, за мелкое хулиганство Административный кодекс РК предусматривает штраф размере 20 МРП либо арест на срок до 15 суток.

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