Нетрезвой пассажирке отказали в перелёте до Шымкента

Авиакомпания Air Astana отказала в перевозке пассажирке в нетрезвом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Пассажирке рейса КС969 от 26 июля по маршруту Алматы – Шымкент было отказано в перевозке, поскольку её поведение, усугубляемое алкогольным опьянением, вызвало беспокойство у сотрудников авиакомпании. Такое поведение могло создать угрозу здоровью самого пассажира и неудобство другим пассажирам. По данному факту были вызваны сотрудники ЛОП для оформления необходимых актов. Позже в ходе экспертизы факт наличия алкоголя в крови был подтверждён", – сообщается в пресс-релизе.

В соцсетях появилось видео, которое сняла на месте инцидента девушка, не попавшая на рейс Air Astana. На кадрах видно, как она сначала требует от стюардесс объяснений по поводу её недопуска на борт самолёта, а затем проходит в линейный отдел полиции для регистрации факта отказа ей в перевозке.