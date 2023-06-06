Нетрадиционная сексуальная ориентация - одна из причин разводов в cтране

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По итогам первого квартала текущего года в стране было зарегистрировано 24,5 тысячи браков - на 10,6 процента меньше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ranking.kz. В городах количество браков сократилось на заметные 28,1 процента за год, до 15,6 тысячи, в сёлах, напротив, выросло сразу на 55,6 процента, до 8,9 тысячи.

Количество разводов за три месяца составило 3,9 тысячи - на 5,6 процента меньше, чем годом ранее. В городах число разводов сократилось на 14,6 процента за год, до 2,9 тысячи, в сёлах - выросло на 36,8 процента, до 986.

В региональном разрезе больше всего браков ожидаемо зарегистрировали в Туркестанской области: 2,8 тысячи — на 13,3 процената меньше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Алматы (2,5 тысячи, минус 29,9 процента за год) и Алматинская область (2,2 тысячи, минус 20,5 процента). Меньше всего браков зарегистрировали в Улытауской области: 264.

Наибольшее количество разводов было зарегистрировано в Алматы (494), Астане (351) и Карагандинская область (341). Меньше всего разводов пришлось на Улытаускую, Кызылординскую и Атыраускую области.

Согласно данным социологического исследования КИОР по поводу отношения к разводам, проведённого среди казахстанцев, большинство респондентов обозначили своё отношение как отрицательное. 39,8 процента казахстанцев к разводам относятся крайне негативно, для них развод недопустим. 41,3 процента считают, что развод - скорее негативное явление, но иногда лучше развод, чем постоянные конфликты. 12,8 процента респондентов считают, что разводы положительно отражаются на жизни, развод иногда даёт шанс создать новую семью. Полностью положительно относятся к разводам, считая, что они позитивно сказываются на обоих бывших супругах, только 1,3 процента респондентов.

В качестве оправдывающей причины развода респонденты чаще всего отмечали алкоголизм или наркозависимость кого-то из супругов (61,7 процента), насилие в семье (по отношению к супруге или детям) (51,1 процента), увлечение азартными играми кого-то из супругов (47 процента), измену (38,4 процента), нетрадиционную сексуальную ориентацию кого-то из супругов (22 процента).