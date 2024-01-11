  • 11 Января, 19:17
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Неточные приборы использовали при навигации самолётов в Атырау

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pxhere.com Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00
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Фото: pxhere.com

На 5,5 миллиона тенге оштрафовали Атырауский филиал РГП "КазАэронавигация" за нарушения, допущенные при оказании услуг в сфере авиации, передаёт BaigeNews.kz.

"Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области в ходе совместной с транспортной прокуратурой проверки выявили использование трёх неповеренных средств измерений, а именно сервера точного времени. За нарушение пункта 1 статьи 19 Закона РК "Об обеспечении единства измерений", на субъект предпринимательства наложен крупный штраф - 1 600 МРП", - сообщили в Минторговли и интеграции.

В ведомстве уточнили, что указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку точность измерений влияет на определение времени при навигации воздушных судов, соответственно могут нести опасность и угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека.

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