Неточные приборы использовали при навигации самолётов в Атырау

"Департамент Комитета технического регулирования и метрологии по Атырауской области в ходе совместной с транспортной прокуратурой проверки выявили использование трёх неповеренных средств измерений, а именно сервера точного времени. За нарушение пункта 1 статьи 19 Закона РК "Об обеспечении единства измерений", на субъект предпринимательства наложен крупный штраф - 1 600 МРП", - сообщили в Минторговли и интеграции.

В ведомстве уточнили, что указанные нарушения являются недопустимыми, поскольку точность измерений влияет на определение времени при навигации воздушных судов, соответственно могут нести опасность и угрозу причинения вреда жизни и здоровью человека.