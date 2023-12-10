Нетаньяху и Путин поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье провели телефонный разговор. Об этом сообщили официальные представители обеих сторон, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

СМИ сообщают, что беседа длилась 50 минут.

По словам канцелярии Нетаньяху, он выразил недовольство сотрудничеством России с Ираном и "антиизраильской позицией [России] по войне против ХАМАС, которая была представлена официальными лицами Москвы в ООН и на других площадках".

При этом Нетаньяху поблагодарил Путина за усилия России, которые побудили ХАМАС освободить из плена россиянина израильского происхождения, находившегося в качестве заложника в секторе Газа, говорится в заявлении.

Израильский премьер также призвал Путина оказать давление на Красный Крест, чтобы тот помог добиться возможности посещения оставшихся заложников и доставки им лекарств.

По поводу критики военной операции Израиля в Газе Нетаньяху сказал, что "любая другая страна, пострадавшая от террористической атаки, эквивалентной нападению ХАМАС 7 октября, отреагировала бы на нее с не меньшей силой, чем Израиль".

Кремль, в свою очередь, подчеркнул, что разговор был посвящен катастрофической гуманитарной обстановке в секторе Газа.

"Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем, крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжелым последствиям для гражданского населения", — говорится в заявлении администрации российского президента.

Путин также выразил готовность "оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта", — подчеркивается в сообщении пресс-службы.

Кроме того, была "выражена обоюдная заинтересованность и далее взаимодействовать в вопросах эвакуации российских граждан и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян", — говорится в заявлении Кремля.