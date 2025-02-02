Премьер-министр Израиля станет первым иностранным лидером, который встретится с президентом США Дональдом Трампом после его инаугурации, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Euronews.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел из Тель-Авива в США, где во вторник встретится с президентом Дональдом Трампом.

По словам израильского премьера, лидеры двух стран обсудят "победу над ХАМАС", противодействие Ирану и расширение дипломатических отношений с арабскими странами.

Эта встреча станет первой встречей Дональда Трампа с иностранным лидером после переизбрания на второй срок, что, по словам Биньямина Нетаньяху, является "свидетельством прочности израильско-американского союза".

Похоже, израильский премьер-министр стремится к укреплению связей с США после напряженности во время управления страной Джо Байденом.

"Я верю, что, работая в тесном контакте с президентом Трампом, мы сможем сделать наши отношения крепче и лучше. Я верю, что мы сможем укрепить безопасность, способствовать миру и достичь замечательной мирной эры с помощью силы", — сказал Биньямин Нетаньяху.

Израильский лидер принял решение поехать в США, несмотря на ордер на арест, выданный Международным уголовным судом в ноябре прошлого года. Тогда суд в Гааге выдал ордер на арест Биньямину Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галланта за совершение военных преступлений и преступлений против человечности. Суд также выдал ордер на арест лидера ХАМАС Мохаммеда Дейфа.

27 стран-членов Евросоюза подчиняются МУС и поэтому обязаны задерживать подозреваемых, в отношении которых выдан ордер, если они ступают на их территорию. США и Израиль, однако, не ратифицировали Римский статут.

В первый день своего пребывания в должности Дональд Трамп подписал множество указов, в том числе законопроект, который восстановил бы возможность наложения санкций на МУС. Однако документ был заблокирован демократами Сената.

В четверг руководящий орган МУС заявил, что "сожалеет о любых попытках подорвать независимость, целостность и беспристрастность суда".