Израиль заявляет, что готов к переговорам по урегулированию конфликта в Газе, но на своих условиях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ключевым требованием является выполнение плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. По этому сценарию все лидеры движения "Хамас" должны покинуть сектор Газа, а его жители – отправиться в "добровольную эмиграцию".

"Мы якобы не ведем переговоры. Это неправда. Мы ведем их под огнем, и поэтому они эффективны. Мы видим, что начинают появляться трещины. Мы якобы не готовы обсуждать финальную фазу. И это неправда. Мы готовы. ХАМАС сложит оружие, его лидерам будет разрешено покинуть сектор, мы обеспечим общую безопасность в Газе и реализуем план Трампа - программу добровольной эмиграции. Это наш план. Мы не скрываем его и готовы обсуждать его в любое время", - сказал Нетаньяху, чьи заявления распространила канцелярия главы правительства в Telegram.

Напомним, в феврале Дональд Трамп предложил переселить жителей Газы в "безопасные и красивые общины" в Египте и Иордании. Однако этот план вызвал резкую критику со стороны арабских государств. Тем не менее, на прошлой неделе правительство Израиля одобрило создание нового управления, которое займется организацией эмиграции. Жителям Газы предложены специальные условия для выезда – по морю, воздуху и суше.

Ранее Катар и Египет направили посредников для обсуждения перемирия в Газе. Они предложили сторонам 50-дневное перемирие. ХАМАС дал согласие на условия нового соглашения о прекращении огня и возвращение к процессу обмена пленными.