"Нет времени на раскачку" - аким Астаны ответил на критику о разбитых после зимы дорогах

Фото: Майра Джиенгулова

Аким Астаны Женис Касымбек поручил отремонтировать разбитые после зимы дороги столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Касымбек признал, что "не все дороги были выполнены качественно и на совесть".

"С наступлением весны на некоторых улицах асфальт в буквальном смысле "поплыл" вместе со снегом. Поступают нарекания и со стороны жителей. Профильное управление вместе с дорожниками должны обеспечить качество и долгий срок службы ремонтируемых дорог и улиц", - написал градоначальник на своей странице в Instagram.

По его словам, в первую очередь необходимо отремонтировать дороги в местах высокой проходимости и расположения новых социальных объектов.

"Также есть улицы в жилых массивах, которые ранее никогда не были заасфальтированы. Есть ещё застраивающиеся районы, где дороги будут построены только после завершения строительства инженерной инфраструктуры и домов, до этого необходимо обеспечить временной отсыпкой. Сезон дорожных работ короткий. Поэтому нет времени на раскачку. Некачественно выполненные работы принимать не будем", - заключил Ж. Касымбек.

Ранее мы писали о том, что сразу на нескольких улицах столицы образовались ямы и колдобины.