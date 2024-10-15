Нет ветконтроля и нехватка вакцин: заводчик из ВКО заявил об угрозе генофонду тазы

Ежегодный международный фестиваль беркутчи прошел в Восточном Казахстане. Масштабное мероприятие, собрало участников из пяти стран. На фестивале говорили не только о достижениях национальных видов охоты, но и проблемах которые многие годы не решаются в отрасли. Это касается не только ловчих птиц, но и разведения знаменитых казахских тазы. Корреспондент ВaigeNews.kz пообщался с участниками ивента, которые поделились наболевшим.

Фестиваль беркутчи "Шығыс Салбұрыны – 2024" собрал более 100 участников. Это грандиозное мероприятие привлекло внимание почти пяти тысяч туристов, став запоминающимся событием года. Не зря его называют продолжением завершившихся месяц назад в Астане Всемирных Игр кочевников, ведь фестиваль демонстрирует значимость традиций беркутчи и гордость страны - собак породы тазы, официально признанную брендом Казахстана. Однако в республиканском масштабе мероприятие выявило несколько проблем, которые требуют внимания на уровне государства и заинтересованных организаций.

Трудности транспортировки хищных птиц

Одной из наиболее серьезных проблем на фестивале стала транспортировка ловчих птиц для иностранных участников. Перевозка орлов и соколов требует строгого соблюдения правил, особых условий содержания и обеспечения безопасности, как для птиц, так и для окружающих. В то же время такие требования часто оборачиваются серьезными трудностями для иностранных участников.

"Безусловно, в приоритете для меня было бы удобнее взять свою птицу, прилететь с ней за пару дней до соревнований и заранее провести тренировочные полеты, чтобы впоследствии вступить с ней на состязаниях. Поскольку и птица знает тебя хорошо, и ты понимаешь, чего ждать от своего питомца. Это как минимум является уже залогом более удачного итога выступления", - говорит участник фестиваля из России Александр Малахов.

Фото Юлия Чернявская.

Существующая нормативная база по транспортировке хищных птиц не только в Казахстане, но и по всему миру нуждается в доработке и стандартизации, чтобы облегчить участие беркутчи в соревнованиях и сохранить здоровье птиц, считают участники фестиваля. Эта проблема касается не только ВКО, но и других регионов страны, где проводятся подобные мероприятия.

"Основная трудность при перевозке птиц через границу - это процедура оформления множества документов и справок через официальное ведомство Красной книги. Нужно доказать, что все действия являются законными и легальными. Также за соблюдением законности следит принимающая сторона. Зачастую на одну бумагу для вывоза из своей страны нужно взять еще три для ввоза в другую страну. Особенно трудности возникают в странах Евросоюза", - отмечает Александр Малахов.

Еще одна сложность связана с правилами авиаперевозчиков. Хищных птиц нельзя перевозить в пассажирском салоне самолета, нужно использовать грузовой самолет или специальный отсек в пассажирском лайнере. Все эти сложности заставляют участников соревнований отказаться от перевозки своих птиц и использовать арендованных, что негативно сказывается на результате и на связи между беркутчи и его птицей.

Фото: Юлия Чернявская.

Упрощение процедур транспортировки позволило бы привлечь еще больше международных гостей и профессионалов, что, в свою очередь, стимулировало бы развитие туризма в Казахстане, уверены беркутчи. Особое значение это приобретает в контексте 5-х Всемирных игр кочевников, которые прошли в Астане в этом году.

Фото: Юлия Чернявская.

Теперь в условиях высокой международной конкуренции необходимо не только поддерживать этнофестивали всех уровней, но и обеспечивать участие казахстанских спортсменов и их питомцев на таких крупных мероприятиях, как Всемирные игры кочевников за рубежом. Понятно, что для этого требуется создать условия, которые позволят нашим беркутчи и заводчикам тазы достойно представлять страну.

Вакцинация и здоровье казахских тазы

Не менее острой проблемой стала ситуация с породой тазы, признанной важным элементом национального наследия. Хотя собаки получили статус официального бренда Казахстана, многие заводчики сталкиваются с трудностями в вопросах вакцинации и содержания этих уникальных собак.

По словам члена Союза кинологов Казахстана, опытного заводчика и владелицы питомника Елены Хардиной из Усть-Каменогорска, проблемы с ветеринарным контролем, нехватка доступных и качественных вакцин, а также недостаток знаний о специфике породы среди некоторых заводчиков создают угрозу ухудшения генофонда этой породы.

"Любые охотничьи породы, которые работают с диким зверем и могут заразиться от него опасной инфекцией, в том числе бешенством, должны в обязательном прядке вакцинироваться. Мы тесно сотрудничаем с ветеринарными клиниками города, поскольку у меня в питомнике восемь титулованных собак тазы. Но, к сожалению, за свою практику я ни разу не получала от жителей Восточного Казахстана, занимающихся разведением тазы, обращений об оказании помощи в получении прививок для их собак", - говорит кинолог.

Фото: Елены Хардиной.

По словам Елены Хардиной, многие заводчики тазы пренебрегают не только вакцинацией, но и элементарными правилами профилактики своих питомцев от заражения гельминтами.

"Были случаи, когда на передержку мне доставались абсолютно истощенные и зараженные гельминтам щенки тазы от таких "нерадивых" хозяев. Многие даже не разбираются, чем заболела их собака, и используют неправильные методы лечения. Отсюда и высокая смертность тазы еще в юном возрасте. Если мы хотим не только сохранить наше национальное достояние – прекрасных собак тазы, но и приумножить их популяцию, мы должны говорить о проблемах и находить пути их решения уже сейчас", - отмечает заводчица.

Елена Хардина считает, что на уровне республики необходимо усилить внимание к этой проблеме, внедрить программы поддержки заводчиков и наладить систему обучения основам ухода за породой. Это позволит сохранить чистоту породы и здоровье тазы, что является важным не только для сохранения культурного наследия, но и для повышения конкурентоспособности Казахстана на международной арене охотничьих собак. Особенно это актуально в рамках Всемирных игр кочевников.

"Здоровую тазы видно по экстерьеру и состоянию шерсти. Ноги собаки не должны быть искривленными, а шерсть должна блестеть. Сама собака должна быть живой и игривой. Все это зависит от правильного рациона питания, вакцинации и условий содержания животного", - продолжает Елена Хардина.

По ее словам, тазы должна проходить вакцинацию не менее двух раз в возрасте до года, а затем один раз в год на протяжении всей жизни. Иначе ее иммунитет ослабеет, а животное не просто погибнет, но и заразит весь питомник. Тазы нуждаются в тщательном уходе с первых месяцев жизни, особенно в выборе правильного питания и соблюдении гигиенических норм. Неправильное содержание щенков может привести к деформации костей, ухудшению состояния шерсти и уязвимости к инфекционным заболеваниям, что ставит под угрозу выживаемость всей породы.

Будет ли решение?

Несмотря на остроту поднятых вопросов, на текущий момент официального комментария от профильных ведомств и представителей власти относительно сложностей транспортировки ловчих птиц и вакцинации казахстанских тазы пока нет. Однако люди, заинтересованные в сохранении национальных традиций и развитии таких видов спорта, как охота с ловчими птицами и популяризации бренда тазы надеются, что эти вопросы не останутся без внимания.

Важно, чтобы проблемы, обозначенные экспертами и заводчиками, были решены на государственном уровне, что позволит не только сохранить уникальные традиции охоты и разведения тазы, но и усилить позиции Казахстана на международной арене.