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Нет света, газа и воды: жители Алматинской области мерзнут без отопления
Несколько сел в Алматинской области могут остаться без тепла из-за перебоев с электричеством. Свет, а вместе с ним и газовый котел отключаются ежедневно. Жильцы говорят, в домах, где проживают дети и инвалиды очень холодно, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.
В холодных квартирах жители Коктогана и Кокозек живут уже две недели. Теплая одежда у сельчан сейчас жизненно важная необходимость. Свет здесь отключается ежедневно, причем такие перебои с электричеством существуют с момента основания аулов.
Иногда электричество в домах пропадает на полдня. По словам жителей, обслуживающая компания до сих пор не объяснила причину частых перебоев.
"Ночью еще отключается, а ночью как вы знаете уже холодно. Значит газ не работает, света нет, воды нет. Ну это вообще какой-то кошмар. Когда начался отопительный сезон никто никого не предупреждал, свет сам по себе выключается", - объяснила жительница села Коктоган Индира Омельченко.
Выяснилось, что причина постоянных перебоев, ремонтные работы. Буквально две недели назад вместо старого трансформатора электрики установили новый, более мощный. А в ближайшие два года, намерены полностью заменить накренившиеся столбы, советского образца.
"Производятся ремонтные работы, все сети которые находятся на балансе компании, составляются деффектные акты. Закупается необходимое оборудование, проводятся работы. Проектом предусмотрен, именно для этого села, капитальный ремонт 20 киллометров сетей, предусматривающий замену деревянных старых столбов на новые", - сообщил инженер Карасайской РЭС компании "Алатау жарык" Азамат Тезекбаев.
Другая проблема - уличное освещение. Если в Кокозек на центральной улице установлены фонари, то в соседнем Коктогане - полнейший мрак. Родители ежедневно встречают детей после уроков.
"В этом году уже все документы подготовил, на следующий год уже запланировал бюджет. Бюджетная заявка была уже подана. В следующем году будут проводится работы по освещению в селе Коктоган", - сказал аким Ельтайского сельского округа Биржан Махатов
Найдет решение и проблема с дорогами. По словам акима, в следующем году в селах намерены проложить асфальт. Также планируется строительство новой школы и установка фонарей по пути к учебному заведению.
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