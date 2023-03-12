Нет школ и магазинов: как выживают жители "вымирающих" сёл на севере Казахстана

Фото: Анна Мирская

По данным управления экономики акимата в Северо-Казахстанской области всего тридцать три села с численностью менее десяти человек, шесть и вовсе без населения. За период с 2000 по 2019 годы в области упразднено сто тридцать девять сёл.

Обеспокоены будущим своего села и жители небольшой деревеньки, что находится в ста сорока километрах от областного центра Северо-Казахстанской области. Здесь, в Карагае, недавно закрылась средняя школа, нет ни магазинов, ни предприятий, ни дорог. Да что там... здесь нет перспектив. Но это население не пугает, ведь они привыкли к родным краям и ни за что не променяют их на многолюдные улочки чужих деревень. Поэтому местные власти решительно настроены несмотря ни на что спасти село от вымирания, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Двадцать восемь жилых домов и население чуть больше сотни - так сейчас выглядит когда-то большое село Карагай Есильского района. На въезде в малозаселённую деревню нам встретился один из коренных жителей, выезжавший по делам на своем жеребце в соседний аул. Белдыбеку 59 лет, и все эти годы он провёл в местных окрестностях. Уверяет, что деревня маленькая, но дружная.

"Живу здесь с рождения. У нас спокойно, тихо, красиво, особенно зимой. Заезжайте, сами убедитесь. Природа прекрасная. Да, нас тут мало осталось, но мы друг другу поддержка и опора. Чем занимаемся? Держим скот, сезонно работаем на фермеров, которые есть в сельском округе, наслаждаемся жизнью", - с улыбкой рассказал о своей жизни Белдыбек Жолдаяков.

Приехали мы в гости к сельчанам, конечно, не в лучшую погоду. Температура на улице была примерно 28 градусов, но в сочетании с морозным ветром ощущалось как все 40. Поэтому встретить прохожих не удалось. Зато нас любезно пригласили зайти в дом к очень милой семейной паре. Они вырастили четверых детей, отработали положенный срок и сейчас встречают старость в своём большом доме.

"Молодёжи не очень много, все уехали в город. Все учатся. Здесь работы нет нигде. Одна старики остались. Нам нравится здесь жить. Зачем куда-то уезжать? Это же наш дом, в другом месте мы чужие будем. А в таком возрасте тяжело быть чужим. Вы зря зимой приехали, знаете какая у нас летом красота? И именно летом в деревне жизнь кипит – приезжает вся молодёжь. Дети, внуки. Полный аул набирается. Они свежим воздухом дышат и нам помогают", - рассказывает сельчанин Тулкибай Кусаинов.

К слову, здание старого магазина находится именно напротив дома семьи Кусаиновых. Продуктовый закрылся двадцать шесть лет назад. С тех пор сельчане за покупками ездят в соседнее село, что в пятнадцати километрах от Карагая. Причём ездят по очереди: каждый дом составляет списки. Так, говорят они, ни на что лишнее не потратишься.

Школу закрыли в прошлом году. Неподалёку ведут добычу горных пород, что немного нарушает тишину местных окраин. Зато есть клуб, который жители отремонтировали собственными силами. Он служит и столовой, и танцплощадкой, и спортивным залом. Этакий многопрофильный сельский клуб. Приезжая, молодёжь развлекает себя национальной игрой кокпар, организуют команды с соседними деревнями.

Есть у этого села и своя уникальность: его заслуженно можно назвать трезвой деревней, потому что местные жители вот уже четверть века не употребляют алкоголь. Решение приняли аксакалы, говорят, никто не был против.

"Люди здесь хорошие, добродушные. В деревне спокойно. Да, они отличаются тем, что здесь нет торговли спиртным, не употребляют. Непьющая деревня – спокойная. Никто из них не переживает после выходных за то, что мог сказать или сделать. И на следующий день друг другу, соседу, родственнику, хоть кому в лицо смотреть не стыдно. Так они объясняют то, почему до сих пор не пьют спиртное", - объяснил аким Булакского сельского округа Болат Бейсенбаев.

Справедливости ради надо сказать, что праздничный стол у местных жителей всё же не обходится без кумыса. Да, обычно он содержит до 2,5% этилового спирта. Но алкогольным напитком не считается.

За двадцать шесть лет две трети сельчан покинули деревню. Однако, даже переехав в другое место, с собой они прихватили главное – полезную привычку карагайцев. Участковый же не может вспомнить, когда последний раз получал от местных жителей хоть одно заявление.

"Преступлений здесь тяжких, особо тяжких не допущено за мою службу, как и семейных дебошей, появлений в общественном месте в пьяном виде. Не было таких фактов. Здесь самое главное, что народ дружный. Кому-то надо помочь – все собираются, друг другу помогают, к нам обращаются, мы помогаем", - пояснил участковый инспектор Есильского отдела полиции Канат Жангалин.

Но эта уникальная деревня может исчезнуть с карты страны. Малочисленный населённый пункт без работающей школы и хотя бы одного магазина обречён на упразднение. Увядающую деревню хотят не просто сохранить, а возродить, открыв бизнес и привлечь новосёлов из других областей.

"Здесь планируем открыть мини цеха, пекарню, чтобы люди могли работать, но, чтобы и не такая уж тяжёлая работа была. Перспектива есть, будем тянуть инвестиции. Есть меценаты - выходцы из этой деревни. С ними переговоры вели, они согласны помочь. Есть государственная программа переселения. По ней планируем три семьи привезти сюда, многодетных из южных регионов", - уверяет Болат Бейсенбаев.

Тот самый меценат, по словам акима, готов для новоприбывших построить дома. Идёт разговор даже о возведении мечети.

А пока люди здесь живут за счёт собственного подворья. Кто помоложе – сезонно работает у местных фермеров. Сколько ещё продержится трезвая деревня, и получится ли у местной власти её возродить – покажет время.

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