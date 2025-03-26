Премьер-министр РК Олжас Бектенов на заседании правительства отметил недостаточную работу министерства экологии и природных ресурсов по строительству новых мусорных полигонов, передает BaigeNews.kz.

Выступая на заседании правительства, министр сообщил, что только 20 процентовполигонов в стране соответствуют экологическим и санитарным требованиям. В то время как в конце 2023 года правительство утвердило Дорожную карту, согласно которой было предусмотрено строительство 100 новых полигонов.

"На сегодня в регионах построили и ввели в эксплуатацию семь полигонов, подготовлена проектно-сметная документация ещё 23 полигонов, по 18 — ведутся работы по подготовке ПСД. По 52 полигонам регионам нужно выделить средства и приступить к подготовке ПСД", — сказал министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.

Однако премьер-министр остался недоволен такими темпами.

"Нет таких результатов, которые могли бы порадовать. Министерству нужно организовать работу акиматов. Нужна чёткая позиция министерства по данному вопросу. Мы не видим этого всего на сегодня", — подчеркнул глава кабмина.

Ранее Олжас Бектенов поручил выработать меры по поддержки предприятий по переработке промышленных отходов.