Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на брифинге в правительстве прокомментировал повышение тарифов на связь, передает BaigeNews.kz.

По его словам, ведомство не может контролировать стоимость тарифов.

"Мы не имеем прямых рычагов влияния на тарифы операторов в соответствии с предпринимательским кодексом, который в 2017 году еще был принят.

Единственное - мы с операторами проводим переговоры по этим тарифам, по их повышению. Собственно, в конце года, просто перед Новым годом мы договорились, чтобы чуть-чуть населению поднять настроение, чтобы перед Новым годом не было повышений тарифов", - сказал вице-министр.