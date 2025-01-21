Нет прямых рычагов влияния - Минцифры о повышении тарифов на связь
Ведомство не может контролировать стоимость тарифов.
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Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на брифинге в правительстве прокомментировал повышение тарифов на связь, передает BaigeNews.kz.
По его словам, ведомство не может контролировать стоимость тарифов.
"Мы не имеем прямых рычагов влияния на тарифы операторов в соответствии с предпринимательским кодексом, который в 2017 году еще был принят.
Единственное - мы с операторами проводим переговоры по этим тарифам, по их повышению. Собственно, в конце года, просто перед Новым годом мы договорились, чтобы чуть-чуть населению поднять настроение, чтобы перед Новым годом не было повышений тарифов", - сказал вице-министр.
По его словам, ведомству не нравится эта политика операторов связи. И в связи с этим они совместно с Агентством по защите развития конкуренции работают.
"Агентство со своей стороны проводит определенные процедуры, расследования по выявлению, нет ли сговора на рынке с повышением тарифов. Соответственно, мы эту работу поддерживаем, все необходимую информацию для АЗРК готовы предоставлять. Но прямого воздействия на операторов связи мы не имеем", - сказал вице-министр.