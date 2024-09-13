Нет проверок и контроля: мусорный полигон Астаны превратился в "бомбу" замедленного действия

В Астане наблюдается рост числа пожаров на мусорных свалках. Последнее крупное ЧП произошло 2 сентября на полигоне твердых бытовых отходов на окраине Астаны в районе Байконыр. Пожарные тушили огонь двое суток. По словам экологов, причин возгорания на свалках рядом со столицей несколько. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался в ситуации.

Всего в столице в этом году полигоны горели девять раз. Чаще всего по причине климатических и человеческих факторов.

"Причиной пожара может быть неосторожное обращение с огнем работников полигона, лиц без определенного места жительства, также на полигон может поступить уже тлеющий мусор, это либо непотушенная сигарета, либо догорающие зольные отложения из частного сектора столицы", - сообщили в пресс-службе ДЧС Астаны.

В Казахстане насчитывается более трех тысяч полигонов. Из них по данным Минэкологии требованиям соответствуют всего 21%.

"Чтобы улучшить эту ситуацию утвержден новый механизм упрощения требований к действующим полигонам ТБО, установлены критерии и минимальные требования к полигонам, подпадающим под легализацию", - сообщили в Минэкологии.

Общественник и эколог Айдар Капасов считает, что для решения проблем с бытовыми отходами требования и контроль за полигонами нужно не упрощать, а ужесточать. И рост числа пожаров доказывает это.

"У нас в стране монополизирована система обращения с бытовыми отходами. Есть определённое ТОО, которое имеет технику, полигон в собственности или во временном пользовании и нет конкурентов. Если бы в данной сфере была бы конкуренция, то качество услуг и система были бы другими", - говорит руководитель ОО "Институт здоровья человека" Айдар Капасов.

Работа оператора полигона, судя по причинам пожара, сомнительна. Эколог считает, что на полигоне не соблюдаются правила заполнения и утилизации мусора. Кроме того в пожароопасный период нужно производить увлажнение отходов. На обслуживание полигона выделяются средства, однако качество исполнения никем не контролируется, говорит эксперт.

"Проблема в том, что нет системного подхода, не создана инфраструктура, из-за чего и происходят пожары. Однако природоохранные организации не могут прийти с внезапной проверкой, нужно уведомлять письменно за три недели", - отмечает Капасов.

Неудовлетворительно дела обстоят и с переработкой - ей подвергается лишь 20% промышленных и коммунальных отходов.

"Условно в Астане поставили контейнеры для вторсырья. Но никак не замотивировали людей, как производителей отходов. В тоже время нет и наказания за выброшенный пластик. Поэтому импульса как не было, так и нет", - говорит Айдар Капасов.

За нарушения требований правил пожарной безопасности при хранении и складировании отходов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 500 МРП. Однако насколько полигон Астаны сегодня соответствуют противопожарной безопасности в ДЧС сказать не могут из-за отсутствия проверок.

"С 2020 – 2023 года ТОО "ЭКО полигон города Астана" не подвергался контролю со стороны Департамента в связи с объявленным мораторием. В 2024 году также не подвергался профилактическому контролю и надзору в области пожарной безопасности в связи с новой регуляторной политикой. Это послабления для бизнеса – то есть если в предыдущем году не было проверки на объекте, то в последующем мы не можем проверять, до тех пор пока не появиться информация об объекте, пока не произойдет пожар или не поступит жалоба", - сообщили в ДЧС Астаны.

Однако экологи считают, что объекты деятельность которых может влиять на экологию и здоровье населения должны быть под жестким государственным контролем. При возгорании мусора в воздух выделяется формальдегиды и другие опасные вещества, которые действуют на дыхательные пути и вызывают неврологические заболевания. Отметим, что сегодня страна нуждается как минимум в тройном увеличении перерабатывающих и хранящих мощностей. В плане строительство заводов для переработки твердых бытовых отходов на сумму свыше 136 млрд тенге. Ожидается, что эти меры увеличат объем переработки на 1,2 млн тонн в год.