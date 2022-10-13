"Нет победителей в войне" — Эрдоган призвал остановить кровопролитие в Украине

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Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на проходящем в Астане VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии заявил о необходимости как можно скорее остановить кровопролитие во время российско-украинского конфликта, сообщает BaigeNews.kz.

Реджеп Тайип Эрдоган начал своё выступление с благодарности организаторам саммита.

"Уважаемые главы государств, уважаемые гости, дорогой мой брат господин Касым-Жомарт Токаев, дорогие гости, я рад учавствовать здесь в СВМДА. Выражаю благодарность господину Токаеву лично и всем казахским братьям за такое гостеприимное мероприятие. Также приветствую Кувейт с участием в этом заседании. Я счастлив принимать участие в совещании приуроченном 30-летнему совещанию конференций СВМДА. Желаю чтобы это принесло всем пользу и блага. В 2019 году мы в своей стране объявили азиатскую инициативу, которая является углублением наших отношений с континентальными странами. С самого начала мы решительно поддерживаем расширение конференции, основателями которой мы являемся и развитие потенциалов. В ходе председательства нашей страны с 2010 по 2014 годы, мы работали в этом направлении. Считаю, что именно сегодня на этом совещании саммит преобразуется в имеющее историческое значение мероприятие", — сказал глава Турции.

Далее Реджеп Тайип Эрдоган высказался о нынешней кризисной ситуации в мире. Турецкий лидер призвал решать кризисную ситуацию только мирными мерами:

"Мы всё ещё видим последствия кризиса в Украине в региональном и глобальном масштабе. Всегда говорю, что справедливого мира можно добиться с помощью дипломатии. Нет победителей в войне и нет побеждённого в справедливом мире. С другой стороны, наши интенсивные усилия с ООН по ликвидации негативных последствий войны получили признание во всём мире", — сказал Реджеп Тайип Эрдоган на VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

Стамбульское соглашение об экспорте украинского зерна через Чёрное море и состоявшийся обмен пленными, как он отметил, являются ощутимыми достижениями в этом направлении.