Нет оснований для сильного подорожания мяса в Казахстане — глава Минсельхоза

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В Минсельхозе прокомментировали колебания цен на мясо. Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев считает, что оснований для сильного подорожания мяса в Казахстане нет, передаёт BaigeNews.kz.

"Сейчас объём производства мяса стабильный. Поголовье скота растёт. Увеличивается объём экспорта переработанного мяса за рубеж. Поэтому ситуация стабильная. Если посмотреть на рост цен, то видно, что есть расходы в животноводстве, начиная с топлива, цены на все необходимые товары растут. В этой связи возможно некоторое увеличение. Уровень прибыльности животноводческих хозяйств должен сохраняться: если у них будет убыток, то завтра не будет и цены на мясо, не будет и объёмов", — сказал Ербол Карашукеев на брифинге в правительстве.

В то же время, по мнению министра, прогнозировать, какими будут цены, пока сложно. Нужно учитывать несколько факторов.

"Когда мы прогнозируем цену, мы должны учитывать несколько факторов. Первый фактор — поголовье скота. Оно у нас растёт стабильно. Второй вопрос — финансирование. Оснований для сильного роста, того, что мясо будет дорогим, нет. Ситуация стабильная", — заверил министр.

Ранее эксперты сообщали о том, что конина подорожала на 17 процентов за год. При этом поголовье скота в стране растёт. На 1 июля 2022 года в Казахстане насчитывалось 4,1 миллиона лошадей, что на 10,6 процента больше, чем годом ранее. В региональном разрезе по поголовью лошадей лидировали Туркестанская, Карагандинская и Абайская области. Падёж лошадей в текущем году вырос на 5,2 процента за год, до 2,7 тысяч голов. Чаще всего случаи падежа регистрировали в Акмолинской, Костанайской и Мангистауской областях.

На рост цен жаловались жители Северо-Казахстанской области, там за год конина выросла в цене сразу на 28,8 процента. В тройке первенства также оказались Актюбинская область и Шымкент. Наименьшее годовое подорожание зарегистрировали в Кызылординской области: на 4,5 процента. Дороже всего в крупных городах страны: килограмм конины в столице — 3,3 тысячи тенге, дешевле всего в Кызылорде, где аналогичный продукт стоит 2,3 тысячи тенге за килограмм.