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caravan.kz Сегодня, 14:21
148
Сегодня, 14:21
148
Фото: caravan.kz

"Нет единых решений для всех ситуаций" — Ашимбаев о возврате проблемных ТЭЦ государству

Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал возможность возврата проблемных ТЭЦ в собственность государства, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее Глава государства поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что будут возвращены только лишь проблемные объекты.

"Вопросы, связанные с возвратом стратегических объектов в собственность государства, если речь не идёт об активах, а идёт о таких объектах, как ТЭЦ, рассматриваются. Здесь нет единых решений для всех ситуаций. В каких-то регионах могут быть ответственные инвесторы. Если они всё делают правильно, вовремя проводят ремонт, выполняют свои обязательства, соблюдают социальные и экологические нормативы и так далее, то я думаю, что они могут работать. Но по тем объектам, где есть проблемы или были какие-то сигналы о том, что хозяева там не работают, чтобы ТЭЦ и другие объекты функционировали в нормальном режиме, там, видимо, будет рассматриваться вопрос о возможном возврате их государству", - сказал он.

Спикер Сената также добавил, что все действия государства будут производиться в рамках закона. 

"Правительство будет рассматривать вопрос о том, где есть потенциальные зоны риска, где есть вопросы. И дальше, эти вопросы не массированно, а точечно могут быть рассмотрены. Если нужно будет для этого создать какие-то новые правовые нормы, которые облегчают задачу государства в этих условиях забрать такие объекты, мы готовы их оперативно принять", - подытожил Ашимбаев.

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#Сенат Парламента РК #Ашимбаев #ТЭЦ #энергетика
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 14:21
148
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