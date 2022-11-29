"Нет единых решений для всех ситуаций" — Ашимбаев о возврате проблемных ТЭЦ государству

Спикер Сената Маулен Ашимбаев прокомментировал возможность возврата проблемных ТЭЦ в собственность государства, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее Глава государства поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что будут возвращены только лишь проблемные объекты.

"Вопросы, связанные с возвратом стратегических объектов в собственность государства, если речь не идёт об активах, а идёт о таких объектах, как ТЭЦ, рассматриваются. Здесь нет единых решений для всех ситуаций. В каких-то регионах могут быть ответственные инвесторы. Если они всё делают правильно, вовремя проводят ремонт, выполняют свои обязательства, соблюдают социальные и экологические нормативы и так далее, то я думаю, что они могут работать. Но по тем объектам, где есть проблемы или были какие-то сигналы о том, что хозяева там не работают, чтобы ТЭЦ и другие объекты функционировали в нормальном режиме, там, видимо, будет рассматриваться вопрос о возможном возврате их государству", - сказал он.