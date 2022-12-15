Несуществующие квартиры премиум класса продаёт застройщик в Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Застройщика, предлагающего казахстанцам приобрести несуществующие квартиры, выявили в Алматы. Граждан просят быть бдительнее при выборе недвижимости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

"В сети распространяются объявления о продаже квартир в ЖК премиум класса Graff. Застройщик ТОО "Қарағайлы құрылыс" предлагает различные варианты покупки: от наличного расчета до ипотечного кредитования. Однако на ЖК не получена предпроектная документация, отсутствует авторский и технический надзор, целевое назначение земельного участка – "для ведения личного подсобного хозяйства", - сообщили в акимате.

Управлением градостроительного контроля инициируется внеплановая проверка в отношении застройщика.