Несуществующие "горящие туры" на море продавала жителям Астаны 28-летняя мошенница

Несуществующие путевки на море продавала 28-летняя мошенница, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Астанчанка обратилась с заявлением в полицию, сообщив о том, что увидела в социальных сетях заманчивую рекламу о "горящих путевках". Поверив подозреваемой, она перечислила ей более одного миллиона тенге, однако отправиться на отдых семья потерпевшей так и не смогла.

"В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 28-летняя девушка, которая обманным путем, под предлогом продажи путевок по "горящим турам" за границу, завладела денежными средствами у жителей города", — сообщили в полиции.

Пострадавшие уверяют, что, несмотря на коллективные заявления, злоумышленница продолжала рекламировать свои туры и обманывать граждан.

Сообщается, что сумма общего ущерба составляет порядка 60 млн тенге. Задержанная дала признательные показания.

"По данному преступлению было возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование", — добавили в ведомстве.





