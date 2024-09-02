Несуществующие "горящие туры" на море продавала жителям Астаны 28-летняя мошенница
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Несуществующие путевки на море продавала 28-летняя мошенница, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Астанчанка обратилась с заявлением в полицию, сообщив о том, что увидела в социальных сетях заманчивую рекламу о "горящих путевках". Поверив подозреваемой, она перечислила ей более одного миллиона тенге, однако отправиться на отдых семья потерпевшей так и не смогла.
"В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий была установлена и задержана 28-летняя девушка, которая обманным путем, под предлогом продажи путевок по "горящим турам" за границу, завладела денежными средствами у жителей города", — сообщили в полиции.
Пострадавшие уверяют, что, несмотря на коллективные заявления, злоумышленница продолжала рекламировать свои туры и обманывать граждан.
Сообщается, что сумма общего ущерба составляет порядка 60 млн тенге. Задержанная дала признательные показания.
"По данному преступлению было возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование", — добавили в ведомстве.
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