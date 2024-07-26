Несуществующие домики в зоне отдыха на Балхаше сдала туристам аферистка
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Гостевые домики в зоне отдыха “сдавала” в аренду аферистка в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Сотрудники Восточного отдела полиции УП Темиртау по подозрению в мошенничестве задержали 23-летнюю женщину.
Злоумышленница в одной из соцсетей опубликовала объявление о сдаче в аренду гостевых домиков в зоне отдыха на берегу Балхаша. В качестве предоплаты она просила 20-40 тысяч тенге.
Условия показались приемлемыми для 50-летней жительницы Темиртау, которая перечислила за бронирование 27 тысяч тенге. После этого автор объявления перестала выходить на связь.
Поняв, что стала жертвой мошенницы, потерпевшая обратилась в полицию.
Подозреваемая дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело. Во время расследования полицейские установили причастность задержанной ещё к пяти аналогичным преступлениям.
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