"Несправедливо забирать грант" - Саясат Нурбек об аннулированных результатах ЕНТ

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В следующем году ЕНТ пройдёт в новом формате, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Он отметил, что забирать гранты у студентов после проверки ЕНТ – несправедливо, передаёт BaigeNews.kz.

"Не совсем справедливо забирать грант после того, как прошло определённое время. Поэтому мы пересматриваем формат ЕНТ. С 2020 года начат пересмотр содержательной части национального тестирования совместно с Кембриджским университетом. По новой модели абитуриенты не будут просто выбирать правильный и неправильный ответ, экзаменаторы будут понимать грамотность тестируемого, насколько системно он готовился, какие у него пробелы в знаниях", - сообщил министр.

Он отметил, что просмотр многочасовых видеозаписей после окончания ЕНТ необходимо автоматизировать, чтобы выявлять нарушения на месте. По словам министра, к этой модели ведомство придёт в следующем году.

Нурбек заявил, что рассматривается формат IELTS или TOEFL для сдачи экзамена.

"В перспективе мы перейдём к такому формату, чтобы ЕНТ стал, как сертификат IELTS или TOEFL, подтверждающий квалификацию. Потихоньку мы придём к такой модели, когда обманывать систему будет бессмысленно. При этом здесь нужно системное решение. Можно ужесточать контроль до бесконечности. Но надо сделать так, чтобы было невыгодно обманывать камеры, ЕНТ, чтобы абитуриент понимал, что это его подтверждение знаний".

Ранее сообщалось о том, что 137 грантов аннулировали в этом году после просмотра видео с ЕНТ.