Неспортивное поведение и отзыв лицензии. Что происходит в казахстанских федерациях таэквондо

Фото: Фото: Зарины Козовой

В казахстанском спорте очередной скандал. ​Президент ОО "Национальная спортивная федерация таэквондо"(ITF) Айдос Аманжолов заявил о коррупции и махинациях. Представители других федераций таэквондо прокомментировали обвинения спортивного менеджера.

Фото: Зарины Козовой

Разлад федераций

В мире существуют несколько международных федераций таэквондо ITF. У каждой из них есть свои подразделения в Казахстане. Это ОО "Национальная спортивная федерация таэквондо (ITF)" ОЮЛ ,"Ассоциация таэквондо ИТФ(I.T.F.) Казахстана", "Казахстанская Национальная Федерация Традиционного Таэквондо ITF", "Казахстанская всестилевая федерация Таэквондо".

Республиканская аккредитация, которая даётся одной федерации, была у ОО "Национальная спортивная федерация таэквондо" (ITF). Она признаёт полномочия федерации, позволяет её финансировать и проводить официальные старты. Её президент — Айдос Аманжолов.

Фото: Menmedia.kz

Ранее он заявлял, что коррупциия и махинации в республиканском спорткомитете привели к тому, что из бюджетов потрачено на нецелевые нужды около 1,5 млрд тенге.

Кроме того, он сообщил, что некоторые спортивные тренеры и судьи по таэквондо ITF незаконно получают деньги из бюджета, потому как работают по поддельным документам.

Ответы на обвинения

Накануне в Нур-Султане представители других федераций провели пресс-конференцию. Они ответили на обвинения Айдоса Аманжолова.

Фото: Зарины Козовой

Президент Карагандинской федерации таэквондо ITF, заслуженный тренер РК Валерий Когай опроверг информацию о поддельных документах. По его словам, федерация за всё время существования работает законно.

"Вся работа федераций с Комитетом спорта строго регламентирована. Все процедуры прозрачны. Проходит много проверок. Подделать какие-либо документы невозможно".

Валерий Когай считает, что федерация, которую возглавляет Аманжолов, самая малочисленная и слаборазвитая. У её тренеров нет высокой квалификации и спортсменов мирового уровня. Кроме того, он утверждает, что эта федерация существует только в Алматы, хотя документально филиалы существуют во всех областных центрах Казахстана.

Когай также утверждает, что федерация Аманжолова неправомерно получила признание Национального Олимпийского комитета, поскольку не имеет ни одной аккредитованной областной федерации. Главная задача Аманжолова — это получение госфинансирования, считает тренер.

Страсти вокруг Кубка

У федерации, которую возглавляет Айдос Аманжолов, была республиканская аккредитация. Именно поэтому федерация и проводила старты в стране. В марте прошел чемпионат Казахстана, где приняли участие спортсмены других федераций. После турнира разгорелся скандал. Представители других федераций утверждали, что за каждого участника организаторы требовали взнос в размере 50 тысяч тенге.

"Честно говоря, мы удивились и, конечно, отказались выступать. После этого в мае нам предложили поучаствовать в Кубке Казахстана. Для нашей федерации стартовый взнос был 25 тысяч тенге на ребёнка. Такую тарифную сетку утвердил господин Аманжолов. Для членов Национальной спортивной федерации такэквондо взнос — 15 тысяч тенге. За 30 лет, сколько развиваем федерацию, впервые увидели тарифную сетку. Почему одни дети оплачивают одну сумму, а остальные другую?", — задаётся вопросом вице-президент Казахстанской всестилевой федерации таэквондо Дмитрий Шим.

Фото: Menmedia.kz

Победителям турнира должны были присвоить звания мастеров спорта, а за вторые и третьи места — кандидатов в мастера спорта. Но в итоге протоколы выдали только на девять детей из десяти.

"После того как им присвоили звания, Аманжолов посылал в Комитет спорта заявления, что не помнит наших детей. Начинается проверка о подлоге документов. На это время приказ о присвоении звания мастеров спорта детям аннулировали. Нам стыдно смотреть им в глаза. Они заплатили стартовые взносы, а взамен ничего не получили" , — говорит Шим.

Айдос Аманжолов утверждает, что организатором Кубка была Казахстанская национальная федерация традиционного таэквондо ITF, президентом которой является Нурлан Абенов.

"Мы как республиканская аккредитованная федерация согласно договору с господином Абеновым дали разрешение на проведение соревнований. Организатором турнира была его федерация. Председатели оргкомитета должны были предоставить документы и за свои финансовые средства проводить сореванования. Причём тут сборы? Я к ним не имею отношения. Они просто хотели повесить на меня все свои проблемы", — сказал Аманжолов в беседе с корреспондентом Baigenews.kz.

В составе оргкомитета значится Алия Абенова, супруга президента федерации Нурлана Абенова. И, как утверждает Аманжолов, все деньги поступили к ней.

Фото документа, предоставленное Аманжоловым

На пресс-конференции Дмитрия Шима спросили, кому были переданы стартовые взносы. Он не смог ответить на этот вопрос.

"Шим не сказал, кому они платили, потому что выгораживает Абенова. Они — друзья", — говорит Аманжолов.

В марте был суд, который вынес решения в пользу истца — специализированной детско-юношеской школы Темиртау. Она также была среди участников турнира.

Суд постановил, что Аманжолов должен выплатить 201 тысячу тенге. Он подал аппеляцию, в ходе которой было утверждено решение первой инстанции.

Потеря лицензии

Сейчас в Казахстане нет федерации с республиканской аккредитацией. У федерации, которую возглавляет Аманжолов, лицензию приостановили на месяц.

"Обычно федерации даётся полгода на решение всех этих вопросов. Ему дали месяц. Но все понимают, что за месяц он не сможет восстановить ничего. Заменить другой федерацией невозможно. Как только аккредитация будет аннулирована, Комитет спорта примет решение, каким образом дать аккредитацию нашему виду спорта. Она будет выдана либо какой-нибудь отдельной организации, либо объединённому обществу, вроде союза. Думаю, что через месяца два будет какая-то определённость", – сообщил глава Карагандинской федерации таэквон-до Валерий Когай.

Как утверждает Айдос Аманжолов, за последние несколько лет он выявил поддельные документы у федераций и поэтому были отозваны звания мастеров-спорта у победивших на Кубке детей.

Сейчас президент федерации в обратился Комитет спорта и физической культуры, чтобы ему выделили шесть месяцев для решения вопроса аакредитации. Если приказ не будет отменен, Айдос Амонжолов намерен подать в суд.