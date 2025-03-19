Неспешные рысята попали на видео во время прогулки по Алматинскому заповеднику
Краснокнижные животные попали в фото ловушку.
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Детеныши краснокнижной рыси спокойно прогуливалась по территории заповедника и попали в объектив фотоловушек, передает BaigeNews.kz.
В ходе научных наблюдений было зафиксировано появление маленьких зверят. Сначала камеры запечатлели одного малыша, но последующие визуальные наблюдения подтвердили, что их двое. Это важное событие, свидетельствующее о размножении рысей в заповеднике. Детеныши остаются с матерью до двух лет, обучаясь охоте и выживанию в дикой природе.
Туркестанская рысь, относящаяся к семейству кошачьих, обитает в Алматинском заповеднике на высотах от 1200 до 3500 метров. Недавние исследования показали, что эти хищники встречаются даже в альпийском поясе. Летом фотоловушка зафиксировала рысь на высоте 3500 метров.
Редкие обитатели заповедника все чаще попадают в объективы фотоловушек. За последний год камеры зафиксировали туркестанскую рысь (Lynx lynx isabellinus) 32 раза, что подтверждает ее постоянное присутствие в регионе.
Туркестанская рысь занесена в Красную книгу Казахстана (III категория) и включена в Красный список Международного союза охраны природы (IUCN). Ее популяция сокращается из-за разрушения естественной среды обитания и угрозы браконьерства. Однако частые появления хищника на фотоловушках дают надежду, что эти грациозные звери смогут сохранить свое место в дикой природе Казахстана.
Ранее мы писали о том, что рысь не испугалась людей и продолжила охоту в Баянауле.
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