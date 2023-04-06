Несовершенство E-border и "теневые перевозки" — в прокуратуре объяснили очереди на Хоргосе

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Ажиотаж на границе Казахстана и Китая возник из-за несовершенного алгоритма работы программы E-border и активизации "рынка теневых услуг" по перевозке грузов. Об этом сообщили в главной транспортной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.

"Грузоперевозчики на границе с КНР выражали недовольство по поводу продолжительного ожидания электронной очереди на таможенном посту "Нур Жолы", а также другим вопросам, связанным с их деятельностью. В целях разрешения ситуации главной транспортной прокуратурой создана межведомственная рабочая группа, в состав которой включены представители Комитета государственных доходов министерства финансов РК (КГД), пограничной службы КНБ, министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР), Антикорупционной службы и НПП "Атамекен", — говорится в сообщении.

С 24 по 31 марта 2023 года Межведомственной рабочей группой осуществлён выезд в пункт пропуска "Нур Жолы", где проведены встречи с грузоперевозчиками и представителями государственных и уполномоченных органов. Установлены причины возникновения проблемных вопросов с принятием совместных мер, направленных на защиту прав добросовестных грузоперевозчиков и обеспечения прозрачности процесса электронной очереди.

"Как выяснилось, приграничный ажиотаж возник из-за несовершенного алгоритма работы программы E-border, которая позволяла "бронировать" места в очереди путём использования регистрационных данных легковых и сельскохозяйственных автомашин, а также автобусов, собственники которых не имели цели выезда в КНР для перевозки грузов. Ситуация усугублялась тем, что активизировался "рынок теневых услуг" по перевозке грузов, расценки которых достигали до 40 тысяч долларов США", — сообщили в прокуратуре.

По рекомендации рабочей группы из очереди исключены порядка двух тысяч автотранспортных средств, в том числе легковых, а также ранее снятых либо не состоящих на учёте. Дальнейшее же использование списка по E-border решено прекратить с 16 апреля 2023 года.

"В новой системе электронной очереди CarGoRuqsat вышеуказанные пробелы учтены посредством интеграции с базами данных органов внутренних дел, что не допускает различные спекуляции с очередностью", — уточнили прокуроры.

Также на территории пункта пропуска находилось около 80 брошенных большегрузов, водители которых длительное время затягивали выезд в КНР для искусственного удорожания стоимости услуг по перевозке. Для недопущения подобных фактов подготовлен проект поправок в Технологическую схему, согласно которым впредь грузоперевозчики могут находиться на территории пункта пропуска не более 72-х часов. Были озвучены и сложности по оформлению виз в КНР. Большинство водителей не имеют визы и вынуждены за определённую плату договариваться с теми, у кого она есть.

Главной транспортной прокуратурой рекомендовано МИДу широко освещать порядок и условия получения виз, а также при необходимости провести выездные встречи с грузоперевозчиками по данному вопросу.

Для улучшения условий по получению международного разрешения на перевозку грузов по инициативе ГТП подписан совместный приказ МИИР и КГД, предусматривающий его выдачу непосредственно на пункте пропуска, а также исключению излишних требований для грузоперевозчиков. Мониторинг ситуации на данном пункте продолжается.