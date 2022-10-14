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pixabay.com Вчера, 20:14
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Фото: pixabay.com

Несовершеннолетнюю девушку вернули из Турции в Казахстан

16-летнюю казахстанку, насильно отправленную в медресе в Турции, вернули на родину сотрудники Комитета по охране прав детей и МИД, передаёт BaigeNews.kz.

Девушка сама обратилась за помощью к Уполномоченному по правам ребёнка Аружан Саин.

"Из обращения следовало, что несовершеннолетнюю обманным путём вывезла в Турцию мать, которая против воли дочери определила её в медресе для девочек в Стамбуле. Девочка жаловалась, что не имеет возможности общаться с родственниками и скучает по отцу и двум братьям, оставшимся в Казахстане", - сообщили в Комитете по охране прав детей.

В поиске ребёнка помогло посольство Казахстана в Турции.

Девочку удалось найти и оказать ей необходимую помощь в возвращении на родину. Сейчас ребёнок находится с семьёй в Актобе.

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#дети #омбудсмен #Турция #МИД
Вчера, 20:14
509
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