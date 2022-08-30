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Несовершеннолетнюю девушку изнасиловали в Талдыкоргане
Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней задержали в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Заявление поступило в полицию 29 августа. По факту зарегистрировано уголовное дело по части 3-1 статьи 120 УК РК (Изнасилование несовершеннолетней) и часть 3-1 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней). В рамках расследования назначены экспертизы.
"Предварительно установлено, что изнасилование совершено в салоне машины Тоyota Camry. Автомобиль изъят и водворен на спецстоянку", - уточнили в полиции.
В совершении преступления подозревают 20-летнего местного жителя. Он взят под стражу.
Расследование взято на контроль областным департаментом полиции.
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