Несовершеннолетняя выбросилась из окна многоэтажки Атырау
Сегодня, 12:29
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Сегодня, 12:29Сегодня, 12:29
116Фото: vm.ru
Департамент полиции Атырауской области сообщает, что по факту попытки суицида несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz. В настоящее время подросток находится в реанимации больницы.
"Правоохранительные органы тщательно проверяют и выясняют все обстоятельства происшествия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - говорится в сообщении.
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