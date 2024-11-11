  • 11 Ноября, 13:09
  • BAIGENEWS

Несовершеннолетняя выбросилась из окна многоэтажки Атырау

Сегодня, 12:29
АВТОР
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vm.ru Сегодня, 12:29
Сегодня, 12:29
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Фото: vm.ru

Департамент полиции Атырауской области сообщает, что по факту попытки суицида несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz. В настоящее время подросток находится в реанимации больницы.

"Правоохранительные органы тщательно проверяют и выясняют все обстоятельства происшествия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - говорится в сообщении.

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