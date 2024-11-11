Несовершеннолетняя выбросилась из окна многоэтажки Атырау

Департамент полиции Атырауской области сообщает, что по факту попытки суицида несовершеннолетней возбуждено уголовное дело, передаёт BaigeNews.kz. В настоящее время подросток находится в реанимации больницы.

"Правоохранительные органы тщательно проверяют и выясняют все обстоятельства происшествия. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия", - говорится в сообщении.