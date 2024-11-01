Несовершеннолетний мотоциклист погиб в результате ДТП в Жамбылской области
Сегодня, 11:46
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Сегодня, 11:46Сегодня, 11:46
197Фото: depositphotos.com
31 октября в городе Жанатас Сарысуского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и мотоцикла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области.
"В результате ДТП на месте происшествия погиб несовершеннолетний мотоциклист. Его несовершеннолетний пассажир, сидевший на заднем сидении, был госпитализирован в районную больницу. По данному факту создана следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК", - говорится в сообщении.
Выясняются полные обстоятельства произошедшего.
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