Несовершеннолетний мотоциклист погиб в результате ДТП в Жамбылской области

31 октября в городе Жанатас Сарысуского района произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и мотоцикла, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП Жамбылской области.

"В результате ДТП на месте происшествия погиб несовершеннолетний мотоциклист. Его несовершеннолетний пассажир, сидевший на заднем сидении, был госпитализирован в районную больницу. По данному факту создана следственно-оперативная группа, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 345 УК РК", - говорится в сообщении.

Выясняются полные обстоятельства произошедшего.