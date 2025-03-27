Дорожная авария с участием мотоцикла произошла 26 марта около 20:15 на пересечении проспекта Бухар-Жырау и 7-й магистрали, передаёт BaigeNews.kz.

"По предварительным данным, 17-летний водитель, двигаясь на высокой скорости, не заметил бордюрное ограждение, столкнулся с ним и от удара был отброшен в светофорный столб. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир с различными травмами был госпитализирован", - прокомментировали в ДП региона.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведётся расследование.

Департамент полиции Карагандинской области призывает водителей мототранспорта к строгому соблюдению правил дорожного движения. Отмечается, что с приходом весеннего сезона число мотоциклистов на дорогах увеличивается, что требует особой осторожности и неукоснительного соблюдения скоростного режима.